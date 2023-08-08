Жительницу Волгограда задержали по делу об убийстве девятимесячного сына

Ребенок, оставшийся в квартире один, умер без воды и еды

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили в Волгограде уголовное дело в отношении 24-летней женщины, которую подозревают в убийстве девятимесячного ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

"По версии следствия, 3 августа 24-летняя подозреваемая, оставив своего девятимесячного сына в одной из квартир дома по улице Автомагистральной, ушла из квартиры. Она заперла входную дверь на ключ, тем самым лишив ребенка жизненно необходимого ухода, а также воды и еды, в результате чего он скончался. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении.

Ее местонахождение было неизвестно. 7 августа тело ребенка обнаружила бабушка.

По поручению следователей СК России местонахождение фигурантки установили оперативные сотрудники полиции в Красноармейском районе Волгограда. Женщину задержали, по делу назначили несколько судебных экспертиз. Следователь намерен ходатайствовать перед судом о ее аресте. Перед органами опеки инициировали вопрос об изъятии у подозреваемой двух детей и лишении ее родительских прав.