В Ленобласти пограничники задержали 15 человек за организацию незаконной миграции

Преступники оформляли иностранцам фиктивные приглашения на лечение в России, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Российские пограничники совместно с полицией и ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области деятельность трансграничной преступной группы, которая оформляла фиктивные приглашения на лечение иностранцам для легализации их въезда в Россию. В общей сложности задержаны 15 человек, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В рамках возбужденных следственным отделом ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовных дел по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) задержано 15 лиц, при силовой поддержке подразделений специального назначения ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные денежные средства, технические устройства, носители информации, документы, изобличающие преступную деятельность", - говорится в сообщении.

Установлено, что группа действовала с апреля 2021-го по июнь 2022 года. Ее участники организовали канал незаконного въезда иностранных граждан в Россию, оформляя для них фиктивные приглашения на лечение от подконтрольных медицинских организаций. При пересечении границы иностранцы указывали заведомо ложные цели визита в РФ.

Как выяснили следователи, для легализации доходов от преступной схемы главный организатор группы приобрел недвижимость в Юго-Восточной Азии. Сейчас правоохранители устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и их возможных пособников.