В Свердловской области пропала женщина с пятилетней дочерью

Всего в семье воспитываются четыре ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Жительница Первоуральска ушла из дома с пятилетней дочерью и не вернулась, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В поисковых мероприятиях задействованы около 20 человек полиции из служб уголовного розыска, инспекторы и участковые по делам несовершеннолетних. По словам ее мужа, она неоднократно и ранее уходила из дома. Также женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей". Ирина, уходя с ребенком из квартиры, взяла свой паспорт, паспорт мужа и свидетельство о рождении малышки", - отметил он.

Представитель ГУ МВД добавил, что всего в семье женщины воспитываются четыре дочери, однако с родителями живут только две младшие девочки, а старшие переехали из Первоуральска в Екатеринбург. "Обнаружил пропажу глава семьи, одну из дочерей он попросил обратиться в полицию за помощью не сразу, а только на следующий день", - уточнил Горелых.

Кроме того, по его словам, в конце июля женщина лечилась в местной клинике, оттуда она недавно выписалась. "По предварительной информации, она там познакомилась с мужчиной, также на днях покинувшим это медицинское учреждение. Соответствует ли эти данные действительности, сыщики выясняют, также как и то, связан ли уход женщины с ребенком из дома с этим знакомством", - заключил пресс-секретарь ГУ МВД.