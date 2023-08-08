В Подмосковье пропал кинокуратор Алексей Медведев

На сайте поискового отряда "Лиза алерт" говорится, что с 21 июля он не выходит на связь

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Куратор кинофестивалей Алексей Медведев пропал в Мытищах, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В Мытищах пропал 53-летний кинокуратор Алексей Медведев", - сказал собеседник агентства.

На сайте поискового отряда "Лиза алерт" говорится, что с 21 июля он не выходит на связь. Он был одет в черную ветровку, светлую футболку и черные брюки. С собой у Медведева был рюкзак.

Алексей Медведев известен как куратор крупных кинофестивалей, таких как "Послание к человеку" и "Зеркало". Был членом жюри международных кинофестивалей.