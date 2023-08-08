В Швеции циклон вызвал наводнение на горном курорте

Речь идет о горнолыжном центре на границе с Норвегией Оре

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Прошедший над Швецией циклон вызвал наводнение в Оре - горнолыжном центре на границе с Норвегией. Обильные осадки переполнили протекающий через одноименный городок ручей Сюсабэккен, который в результате вышел из берегов.

Власти объявили предупреждение о критической ситуации, сообщает телеканал SVT. Из-за наводнения были закрыты проходящие через район дороги. Позднее, после оценки экспертов, движение возобновилось на магистрали Е14, в то время как остальные пути остаются закрытыми. Отменено железнодорожное сообщение.

Служба спасения объявила первоочередной целью направление осадков в русло ручья. Как сообщается, помощь владельцам затопленных домов будет оказана только после решения этой задачи. Жителей центральной части Оре призывают самостоятельно вычерпывать или откачивать из помещений как можно больше воды.

По другую сторону границы, в Норвегии, в результате непогоды сошло несколько оползней и около 100 человек были эвакуированы из своих жилищ. В нескольких районах полностью остановлено автомобильное и железнодорожное движение, включая ветку, ведущую в аэропорт Осло.

Метеослужба Швеции предупреждает о новых ливнях и грозах, которые пройдут сегодня в целом ряде областей. Отменено паромное сообщение с островом Готланд, где ожидаются порывы ветра до 25 м/с.