Число жертв схода оползня в Грузии достигло 19

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики обнаружили в русле реки тело женщины

ТБИЛИСИ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихийного бедствия достигло 19, сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

"Я подтверждаю, в русле реки найдено тело женщины, также найдены отдельные фрагменты человеческого тела," - сказал Мгебришвили.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Среди погибших есть гражданка России. 15 человек считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.