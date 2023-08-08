Во Владимирской области произошел пожар на предприятии по производству акриловых ванн

По последним данным, площадь возгорания составила 4,1 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в здании по производству акриловых ванн во Владимирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Горит здание по производству акриловых ванн по адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок Гигант", - сказали в МЧС.

Пожарные стараются не допустить распространение огня на соседние постройки. Проводится наращивание группировки, которая составляет 30 человек и 6 единиц техники.

Площадь возгорания, по данным ведомства, составила 4,1 тыс. кв. м. Изначально сообщалось, что пожар произошел на 1 тыс. кв. м, затем появилась информация об увеличении площади, охваченной огнем, до 5,8 тыс. га

Как сообщили в ведомстве, ветреная погода и высокая горючая загрузка зданий осложняет тушение пожара.

О вероятности распространения огня

По данным главы администрации Ковровского района области Вячеслава Скороходова, огонь может перейти на дверное производство. "Нахожусь на месте. Конечно, опасность [перехода огня] есть: рядом расположено дверное производство, очень серьезная опасность", - отметил он.

По его словам, также есть опасность перехода огня на жилые строения. "Здесь пока вблизи жилых строений нет, они чуть дальше. Вот если дверное производство загорится, то, возможно, и на жилые дома [огонь перейдет]", - пояснил он.

Эвакуация

По информации МЧС, из здания предприятия эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

Предварительное отсутствие пострадавших в результате пожара ТАСС подтвердили в департаменте здравоохранения региона. "На место выехали три бригады скорой помощи, на 12:40 пострадавших и госпитализированных нет", - сказали в пресс-службе департамента.