8 августа, 08:52

В Иркутской области возбудили дело о контрабанде древесины более чем на 60 млн рублей

За границу незаконно экспортировали более 12 тыс. куб. м пиломатериалов из сосны и лиственницы

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

"В Иркутской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 60 млн рублей. Установлено, что участник внешнеэкономической деятельности, действуя в группе с иными лицами, занимавшимися скупкой незаконно заготовленной древесины, путем недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал в иностранное государство более 12 тыс. куб. м пиломатериалов из сосны и лиственницы", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда". 

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