Мэра Димитровграда задержали по подозрению во взяточничестве

По делу также задержали помощника губернатора Ульяновской области

ТАСС, 8 августа. Сотрудники силовых структур задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"При задержании Большаков оказал сопротивление, сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля. Также задержан и помощник губернатора Ульяновской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им может грозить до 15 лет колонии. Вместе с ними задержан посредник во взяточничестве.

По информации правоохранительных органов, при задержании Большаков оказал сопротивление. Сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля.

Глава региона Алексей Русских подтвердил информацию о задержании Большакова. "Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Русских, главу города уволят в связи с утратой доверия. "Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", - написал он.

Губернатор добавил, что "к Большакову было много вопросов и претензий" со стороны правительства региона.

По словам главы региона, в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. "Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда", - отметил Русских.