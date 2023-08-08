В Канске отстранили сотрудников компании, чинивших оборудование в доме, где взорвался газ

По словам врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, ремонтные работы в здании проведут за счет организации, которая проводила капремонт сетей газоснабжения

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Несколько сотрудников организации, занимавшейся ремонтом газового оборудования в пятиэтажном доме Канска в Красноярском крае, где взорвался бытовой газ, отстранили от занимаемых должностей. Об этом во время своего визита в Канск журналистам сообщил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

"В организации, которая проводила работы на газовом хозяйстве [в доме], проводятся проверки. Первые кадровые решения уже приняты. Часть сотрудников уже отстранена от занимаемых должностей. В отношении руководства проверочные мероприятия продолжаются. Будут приняты по итогам этих мероприятий все необходимые решения", - сообщил Котюков.

По словам Котюкова, все ремонтные работы в доме, где произошел взрыв бытового газа, будут идти за счет компании, которая проводила капремонт сетей газоснабжения. "Есть подрядная организация, которая готовит проект восстановления этого подъезда. Есть первое заключение о том объеме работ, который необходимо провести и сроки, которые для этих работ необходимы. Это один месяц", - пояснил врио губернатора.

По данным администрации Красноярского края, всем пострадавшим от взрыва газа выплатят материальную помощь от краевой соцзащиты. "Размер помощи 10 тыс. либо 25 тыс. рублей на каждого человека, в зависимости от размера понесенного ущерба. По данным Минсоцполитики края, в настоящее время подано 19 заявлений на матпомощь, по 13 из них выплаты уже назначены, остальные находятся в работе. Прием заявлений продолжается", - пояснили в пресс-службе правительства региона.