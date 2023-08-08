В Омской области задержали пьяного водителя, угрожавшего ножом полицейскому

Возбудили уголовные дела об угрозе применении насилия в отношении представителя власти и управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии

ТАСС, 8 августа. Нетрезвый водитель напал в Таре с ножом на сотрудников полиции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчину задержали.

"Во время составления протоколов злоумышленник достал из салона своего автомобиля нож и направился в сторону сотрудников полиции. Они требовали прекратить противоправные действия, однако мужчина не реагировал. Тогда один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а его коллеги подбежали к нападавшему и задержали", - приводит пресс-центр МВД России слова Волк.

На опубликованном пресс-службой видео мужчина, размахивая большим ножом, приближается к полицейскому. Подошедшие со спины сотрудники схватили злоумышленника за руки, выбили оружие и завалили на землю.

Полицейские остановили машину, водитель которой находился за рулем с явными признаками опьянения. Проверка алкотестером подтвердила, что мужчина употреблял спиртное. Ранее он уже был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде.

В отношении него составили три административных протокола и возбудили уголовные дела по статьям УК РФ об угрозе применения насилия в отношении представителя власти и об управлении транспортным средство в нетрезвом состоянии. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.