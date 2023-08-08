В четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 140 населенных пунктов

В Минэнерго страны сообщили, что за сутки удалось восстановить электроснабжение для более чем 61 тыс. потребителей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Грозовой шторм привел к отключению электричества в ряде регионов Украины, на данный момент обесточены 140 населенных пунктов в четырех областях. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго страны.

"В результате грозового шторма обесточено 140 населенных пунктов в Волынской, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Больше всего пострадала Сумщина, где остаются без света 63 населенных пункта, и Черниговщина (60 населенных пунктов)", - говорится в сообщении.

В Минэнерго также уточнили, что за сутки удалось восстановить электроснабжение для более чем 61 тыс. потребителей, также пострадавших из-за шторма. Большинство из них - абоненты в Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Кроме того, за прошедшие сутки Украина вновь импортировала электроэнергию. Экспорт отсутствует.