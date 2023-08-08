В Алтайском крае задержали мужчину, который поджег дом с женщиной и пятью детьми

Его сожительнице с детьми удалось покинуть горящее помещение

БАРНАУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Жителя Первомайского района Алтайского края задержали по обвинению в покушении на убийство путем поджога дома, в котором находилась женщина и пять малолетних детей. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"Задержан житель Первомайского района, обвиняемый в покушении на убийство сожительницы и малолетних детей. По версии следствия, в одном из сел Первомайского района обвиняемый поджег дом, в котором находились сожительница и ее пять малолетних детей", - говорится в сообщении.

Женщине вместе с детьми удалось покинуть горящее помещение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обвиняемого обнаружили в лесу вблизи населенного пункта. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.