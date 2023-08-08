В России с февраля 2022 года предотвратили 188 террористических преступлений

По данным Национального антитеррористического комитета, на фоне СВО появились новые террористические угрозы, исходящие от спецслужб Украины

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы и спецслужбы с февраля 2022 года предотвратили в России 188 террористических преступлений. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания комитета, которое провел его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", - сообщили в НАК.

В выступлении Бортников отметил, что в ходе реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы выстроена система мер по защите населения от пропагандистского воздействия международных террористических организаций, внедрены в практику эффективные формы и методы профилактической работы.

На заседании НАК отмечалась необходимость повышения эффективности работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия молодежью идей терроризма, неонацизма, массовых убийств.

По данным НАК, на фоне СВО появились новые террористические угрозы, исходящие от спецслужб Украины.

"На фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие в основном от украинских спецслужб и националистических формирований", - сообщили в комитете.

"При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы", - говорится в сообщении.

В НАК сообщили, что Роскомнадзором при участии правоохранительных и надзорных органов с 2019 года заблокировано 67 тыс. и удалено 334 тыс. террористических материалов, распространяемых в интернете.