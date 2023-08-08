8 августа, 09:26

СК возбудил уголовное дело в отношении петербуржца, бросившего двухлетнего сына на асфальт

По данным следствия, мужчина был пьян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании возбудили в Санкт-Петербурге в отношении 40-летнего местного жителя, который на прогулке с двухлетним сыном умышленно уронил его на асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"По версии следствия, с мая по август 2023 года подозреваемый в квартире одного из домов по Камской улице на почве личных неприязненных отношений к своему сыну 2021 года рождения причинял ему физическую боль и психические страдания", - говорится в сообщении.

5 августа во время прогулки у одного из домов по набережной реки Смоленки на Васильевском острове подозреваемый, будучи в алкогольном опьянении, умышленно уронил ребенка на асфальт. С травмами головы мальчика доставили в детскую больницу.

Как уточнили в пресс-службе, дело возбудили по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание" и изберут меру пресечения. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-Петербург
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