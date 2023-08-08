В Шебекинском округе ураган повредил более 40 домов

Повреждения также получили две школы и здание администрации

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Ураган с ливнем в Белгородской области вечером 7 августа привел к падению деревьев, обрыву проводов и повреждению 20 многоквартирных и 21 частного дома. Об этом сообщил во вторник во "ВКонтакте" глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

"В результате непогоды в разных частях нашего городского округа вчера фиксировались падения деревьев, обрывы линий электропередачи, но самый сильный урон был в Масловой Пристани. В результате, 20 многоквартирных домов пострадали (в них - 8 квартир), 21 частный дом и как минимум 3 автомобиля", - сказал Жданов.

Кроме того, повреждения получили общеобразовательная школа, школа искусств и здание местной администрации. "В основном, это кровля, разбитое остекление, заборы. Со вчерашнего вечера аварийные службы и бригады работают, строители тоже уже вышли на место. Все работы постараемся завершить до конца недели", - добавил Жданов.

Стихия также зацепила Краснояружский район. "Основной удар пришелся на хутора Вязовской, Красноорловский и Степное. В настоящий момент созданы рабочие группы, которые обходят поврежденные домовладения. Ремонтные бригады уже вышли на объекты, завезены строительные материалы. Денежные средства будут выделены из резервного фонда района", - сообщил во "ВКонтакте" глава района Андрей Миськов.