В Смоленской области более 45 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды

По данным МЧС, в регионе не зафиксировали отключений света в социально значимых объектах

ТАСС, 8 августа. Более 45 тыс. человек, проживающих в 18 муниципальных образованиях Смоленской области, остались без электроснабжения в результате прошедшего урагана, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.

"По информации филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго", на 12:00 8 августа имеются отключения в 18 муниципальных образованиях, 594 населенных пунктах, 6 532 домах с населением 45 364 человека, из них 3 820 - дети, [подпавших под отключение] социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне вечером врио главы региона Василий Анохин отмечал, что в результате урагана без электроснабжения остались 12 тыс. жителей. Кроме того, на территории области зарегистрировано 190 падений деревьев, поврежден 21 автомобиль. Погибших в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений нет, травмированы три ребенка.