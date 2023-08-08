Найденное на детской площадке в Новой Каховке СВУ содержало около 1 кг взрывчатки

Сотрудникам правоохранительных органов 7 августа удалось предотвратить теракт

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было обнаружено на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области, содержало около 1 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

В понедельник в управлении ФСБ по Херсонской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Новой Каховке. На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, было обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению.

"СВУ содержало порядка 1 кг взрывчатого вещества с поражающими элементами, предназначенными для нанесения большего ущерба и вреда здоровью людей", - сказал он.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо назвал бесчеловечной попытку совершения теракта на детской площадке. "К счастью, наши спецслужбы и полиция - все, кому положено этим заниматься, в большом количестве предотвращают [подобные преступления] уже на дальних подступах", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". По словам Сальдо, организаторы несостоявшегося теракта использовали такое же СВУ, как при покушениях на чиновников и правоохранителей Херсонской области.