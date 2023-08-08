8 августа, 10:08,
обновлено 8 августа, 10:16

СК возбудил дело против религиозного деятеля Юрия Сипко за распространение фейков о ВС РФ

© ГСУ СК России по Москве

По данным следствия, Сипко разместил видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело против религиозного деятеля Юрия Сипко, который распространил заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте прошлого года Сипко разместил видеоролик на видеохостинге, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.

"Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России. Сегодня в рамках уголовного дела у Сипко и его соратников прошли обыски на территории столичного региона и города Калуги", - заключили в пресс-службе.

Юрий Сипко возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов, является почетным доктором Санкт-Петербургского христианского университета. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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