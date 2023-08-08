Судье Тульского арбитражного суда предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве

В отношении Григория Лося избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и наложен арест на сумму более 1 млн рублей

ТУЛА, 8 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение судье арбитражного суда Тульской области Григорию Лосю, который ранее проходил в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"В настоящее время, судье предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отношении обвиняемого следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и наложен арест на сумму более 1 млн рублей.

Ранее высшая квалификационная коллегия судей сообщала о согласии с представлением Следственного комитета России на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Григория Лося.

По версии следствия, с июня 2019 года по апрель 2021 года судья получил через знакомого 4,5 млн рублей как часть от общей суммы 6,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались для взятки судье из состава арбитражного суда Центрального округа за отмену решения по иску одной из коммерческих организаций. Однако подозреваемый не имел возможности передать деньги и повлиять на положительный исход рассмотрения дела. Также Лось, зная о рассмотрении в суде жалобы гражданина о признании права собственности на нежилое помещение, предложил своему знакомому связаться с представителем заявителя и выплатить 1,5 млн рублей за отмену решения суда и удовлетворение иска. Представитель истца сообщил об этом в управление ФСБ России по Тульской области и последующая передача денег происходила под наблюдением сотрудников органов безопасности.

Кроме того, в декабре 2022 года судья оформил заказ на 36 товаров в одном из маркетплейсов на 146 тыс. рублей, оплатив его своей картой. После получения товаров Лось заменил новые вещи на старые и потребовал от сотрудника пункта выдачи вернуть деньги. Сотрудница отказалась и сообщила в полицию.