В Астрахани два человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Пострадали четверо

ТАСС, 8 августа. Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Астрахани, два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрыва начался пожар. В одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы.

Как сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения Астраханской области, в результате взрыва двое пострадавших - мужчина и женщина с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы. Четырем пожилым женщинам была оказана медицинская помощь на месте в связи с повышением давления в результате острой реакции на стресс.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, 8 августа в 12:48 (11:48 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании четырех квартир в доме №38 по улице Адмирала Нахимова в Советском районе города. "Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Общая площадь - 90 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС задействовали 7 единиц техники и 19 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 1 единицу техники и 4 человека личного состава, добавили в ведомстве.

В 14:20 (13:20 мск) пожар локализовали.