NBC: на пляже в Нью-Йорке на женщину напала акула

Состояние пострадавшей критическое

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая от укуса акулы на одном из пляжей Нью-Йорка, доставлена в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на городскую полицию и департамент парков и отдыха.

По их данным, акула укусила 50-летнюю женщину за ногу в понедельник в 17:49 по местному времени (00:49 мск) у берегов пляжа Рокуэй-Бич. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинский центр Jamaica Hospital Medical Center.

Полиция обязала отдыхающих покинуть пляж. Поиски акулы велись с вертолета, однако они оказались безуспешными. "Несмотря на пугающий инцидент, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что нападения акул на пляже Рокуэй-Бич - крайне редкое явление", - заявили в департаменте парков и отдыха.

Пляж Рокуэй-Бич уже был закрыт для посетителей в 2022 году по причине появления в его зоне акул. Повышение их активности было обусловлено ростом температуры воды из-за жаркой погоды, а также возвращением людей на пляжи после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.