В Сочи задержали находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве гражданина Турции

Решается вопрос о его экстрадиции

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Краснодарского края задержали в Сочи находившегося в международном розыске подозреваемого в совершении мошенничества гражданина Турции. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОУР УВД по городу Сочи при проверке информации, полученной оперативным путем, по улице Гайдара в поселке Дагомыс Лазаревского района города-курорта задержали находящегося в международном розыске 61-летнего гражданина Турецкой Республики. Мужчина обвиняется в совершении мошенничества при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Его взяли под стражу, решается вопрос о его экстрадиции.