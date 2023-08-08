8 августа, 10:46

Полиция начала проверку после обнаружения квадрокоптера на могиле военкора Татарского

Устанавливается, откуда и кем он был запущен

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту обнаружения квадрокоптера на могиле погибшего в результате теракта военкора Владлена Татарского, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"На могиле военкора Максима Фомина (Владлен Татарский - прим. ТАСС) на Троекуровском кладбище Москвы найден квадрокоптер. Начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Беспилотник обнаружил сотрудник Росгвардии при обходе кладбища. Устанавливается, откуда и кем он был запущен. 

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