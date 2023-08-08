Полиция задержала мужчину, совершившего атаку с ножом у Британского музея

Пострадавшего доставили в больницу

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция задержала человека по подозрению в совершении нападения с ножом у Британского музея. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"Мужчина был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений во время одиночного инцидента на пересечении улиц Рассел-стрит и Мьюзеум-стрит примерно в 10 часов (12:00 мск - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении полиции. Она добавила, что риска для людей в настоящий момент нет. Пострадавший был доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

По информации вещательной корпорации Би-би-си, люди были эвакуированы из музея во время инцидента.

Британский музей - одна из самых популярных достопримечательностей Лондона, его ежегодно посещают около 6 млн человек.