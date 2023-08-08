8 августа, 11:30

В Ленобласти выявили преступную группу, поставившую на учет 3 тыс. мигрантов-нелегалов

Одного из подозреваемых задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет выявил в Гатчинском районе Ленинградской области преступную группу из трех человек, которые незаконно поставили на учет не менее 3 тыс. мигрантов из-за рубежа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Установлено, что подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, в период с февраля 2022 года организовали на территории Гатчинского района постановку на миграционный учет по подложным документам граждан зарубежных стран за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

При проведении обысков в хостелах и общежитиях, которые СК и полиция провели по уголовному делу, удалось выявить уже более 3 тыс. фактов нарушения миграционного законодательства.

В пресс-службе уточнили, что задержали только одного из участников организованной преступной группы, в ближайшее время ему предъявят обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции организованной группой" и изберут меру пресечения. Местонахождение соучастников фигуранта устанавливается. 

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