Экс-сотрудник Росавиации предстанет перед судом по делу о получении взятки

Обвиняемый получал от представителей коммерческих организаций вознаграждение за обеспечение им побед в аукционах и заключение госконтрактов на поставку технических средств защиты информации, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бывший замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации предстанет перед судом по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обвиняемый с сентября по декабрь 2022 года получал от представителей коммерческих организаций вознаграждение за обеспечение им побед в аукционах и заключение государственных контрактов на поставку технических средств защиты информации для нужд Росавиации. Общая сумма полученных им взяток составила более 4,5 млн рублей.

"В отношении организаций, в интересах которых он получал незаконные вознаграждения, прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - заключили в пресс-службе.