Суд в ХМАО оправдал двух мужчин, обвиняющихся в создании ячейки "Свидетелей Иеговы"

Подсудимых освободили от ответственности в связи отсутствием в их действиях состава преступления

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе оправдал двух жителей региона, обвиняемых в создании религиозной ячейки "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Югре.

"Завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвинялись в организации деятельности религиозного объединения "Свидетели Иеговы" в городе Югорске, а также в склонении, вербовке в деятельность экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2, ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ). Приговором суда оба подсудимых оправданы по предъявленным им обвинениям в связи отсутствием в их действиях состава преступления. За ними признано право на реабилитацию", - сказано в сообщении.

Гособвинитель просил признать подсудимых виновными в совершении преступлений и назначить наказание в виде 8,5 года и 9 лет колонии. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину не признали.

По данным следственного управления СК по региону, с 6 сентября 2017 года по 18 августа 2020 года обвиняемые организовали деятельность местной религиозной организации на территории городов Югорска, пропагандирующей идеологию "Свидетелей Иеговы". Мужчины осуществляли руководство деятельностью данной структуры, контроль за ее участниками, организовывали распространение экстремистской литературы, вербовку новых членов из числа местных жителей, конспиративные сборы для проведения религиозных обрядов и проповедей, совместного изучения экстремистской литературы и идеологии, осуществляли сбор и распределение денежных средств на нужды организации. У подозреваемых были изъяты средства связи, экстремистская литература и листовки.