В Судане сообщили о гибели более 20 мирных жителей при обстреле

По данным Al Hadath, в результате обстрела многие мирные жители получили ранения

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Более 20 мирных жителей стали жертвами мощного обстрела в суданском городе Омдурман, где во вторник продолжились столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа). Об этом сообщил Минздрав штата Хартум.

"Более 20 гражданских лиц погибли в Омдурмане", - приводит телеканал Al Hadath заявление ведомства. По его данным, в результате обстрела многие мирные жители получили ранения.

Al Hadath в понедельник сообщал об ожесточенных столкновениях конфликтующих сторон в столице Судана и ее окрестностях.