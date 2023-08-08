8 августа, 11:50
Столкновения в Судане

В Судане сообщили о гибели более 20 мирных жителей при обстреле

По данным Al Hadath, в результате обстрела многие мирные жители получили ранения

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Более 20 мирных жителей стали жертвами мощного обстрела в суданском городе Омдурман, где во вторник продолжились столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа). Об этом сообщил Минздрав штата Хартум.

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"Более 20 гражданских лиц погибли в Омдурмане", - приводит телеканал Al Hadath заявление ведомства. По его данным, в результате обстрела многие мирные жители получили ранения.

Al Hadath в понедельник сообщал об ожесточенных столкновениях конфликтующих сторон в столице Судана и ее окрестностях. 

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