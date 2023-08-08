В центре Москвы курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину

Виновник скрылся с места происшествия

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Суд арестовал курьера, который на электровелосипеде сбил женщину в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Пострадавшая умерла в больнице от полученных травм, сообщает столичная прокуратура.

"22-летний курьер двигался на электровелосипеде по ул. Нижняя Красносельская и сбил пешехода. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что виновник скрылся с места происшествия, не оказав женщине помощь и не вызвав скорую. Позже он был задержан и арестован судом.