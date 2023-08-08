Чиновника в Хабаровске отправили в колонию вместо штрафа за взятку при ремонте дороги

Олега Гроо осудили на девять лет колонии строгого режима

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Бывшему начальнику управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олегу Гроо ужесточили наказание, отправив в колонию строгого режима на девять лет. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда пересмотрела приговор Индустриального районного суда Хабаровска по делу в отношении Гроо, осужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Приговором районного суда в январе ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 4,7 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 5 лет. Гособвинителем была подана апелляция.

"Согласившись с доводами прокурора, судебная коллегия изменила приговор, усилив наказание до 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,9 млн рублей и лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

В 2016 году Гроо, занимая должность начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, обеспечил привлечение определенной фирмы к исполнению контракта по ремонту участка дороги в Центральном районе города. Чиновник получил от фирмы взятку в общей сумме свыше 3 млн 900 тыс. рублей. Помимо этого он подписал справки с недостоверными сведениями об объемах выполненных ремонтных работ. Компания в результате получила деньги в завышенном размере. Действия злоумышленника причинили ущерб бюджету Хабаровска на сумму свыше 7 млн рублей.