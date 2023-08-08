8 августа, 12:37

В Астрахани число пострадавших при взрыве газа в доме увеличилось до 10

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Среди пострадавших детей нет, сообщили в Министерстве здравоохранения области

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани увеличилось до 10. Среди пострадавших детей нет, сообщили в Министерстве здравоохранения Астраханской области во вторник.

"Двое погибших, двое госпитализированы, восьмерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось о двух погибших, двух госпитализированных. Четырем пострадавшим оказали помощь на месте.

​​​​​​В оперативную дежурную смену ранее поступило сообщение о возгорании четырех квартир в доме 38 по улице Адмирала Нахимова. В экстренных службах ТАСС сообщили, что в доме произошел взрыв бытового газа. После взрыва начался пожар, огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 кв. м. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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