В МЧС назвали возможную причину крупного пожара под Владимиром

Происшествие мог вызвать аварийный режим работы электросети, отметили в МЧС региона

ТАСС, 8 августа. Причиной пожара на производстве акриловых ванн в поселке Гигант Ковровского района Владимирской области мог стать аварийный режим работы электросети. Точная причина устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети, данные будут уточняться в ходе дознания", - сказали в пресс-службе, добавив, что на месте работает испытательная пожарная лаборатория МЧС России.

Информация о пожаре в здании по производству акриловых ванн, расположенном на улице Первомайской в поселке Гигант, поступила в МЧС в 10:38 мск. К тушению привлечено 79 человек и 30 единиц техники. Пожар был локализован на площади 4 150 кв. м.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, были эвакуированы более 200 человек. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов добавил, что в результате пожара сгорели два производственных здания капитальной постройки и два складских помещения по производству деревянных конструкций и по переработке акриловых ванн. По факту возгорания прокуратурой Владимирской области организована проверка.