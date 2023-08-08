На Ямале площадь природных пожаров снизилась на 600 га за прошедшие сутки

Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют 19 природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где ранее власти из-за пожаров ввели режим ЧС регионального характера в лесах. Площадь возгораний уменьшилась более чем на 600 га за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За последние сутки количество действующих природных пожаров в регионе снизилось с 27 до 19, площадь возгораний уменьшилась более чем на 600 га. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

Для ликвидации очагов возгорания задействованы более 400 человек, привлечены 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, в Надымском районе работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. На помощь также прибыли пожарные из Тюменской области, Иркутска. Во вторник в округ прилетели 50 пожарных-десантников из Архангельской области. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.

За время пожароопасного периода, который ввели с 10 мая, на Ямале произошли 243 природных пожара на общей площади более 8 тыс. га. Режим ЧС муниципального характера введен в лесах Надымского и Пуровского районов. Во вторник власти ЯНАО ввели режим ЧС регионального характера в лесах из-за природных пожаров на всей территории региона.