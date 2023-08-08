Осужденного за взятки президента Ухтинского техуниверситета освободили условно-досрочно

Суд постановил экс-ректору самостоятельно исполнять дополнительное наказание в виде штрафа в размере 25,5 млн рублей и лишения права заниматься определенными видами деятельности

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Бывший ректор, президент Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая, осужденный за злоупотребление полномочиями и получение взяток в особо крупном размере, освобожден условно-досрочно, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

"Цхадая освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы по приговору Ухтинского городского суда Республики Коми от 21 февраля 2022 года условно-досрочно на неотбытый срок 11 месяцев, 30 дней", - говорится в сообщении суда.

Адвокат осужденного подал ходатайство об освобождении экс-ректора от основного и дополнительного наказаний. Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 25,5 млн рублей и лишения права заниматься определенными видами деятельности постановлено исполнять экс-ректору самостоятельно.

Уголовное дело в отношении бывшего ректора было возбуждено в ноябре 2019 года за получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, растрату в особо крупном размере. По данным следствия, в 2010 году было создано ООО "Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета", учредителем которого выступил УГТУ. Ректор Цхадая, зная о хороших финансовых показателях работы компании, принял решение о продаже доли уставного капитала компании (33%) по заведомо заниженной стоимости подконтрольным ректору лицам и передаче им части прибыли.

По уточненной информации следствия, УГТУ перестал быть владельцем доли, превышающей 50% уставного капитала учрежденного института, в связи с чем утратил возможность принятия самостоятельных решений по управлению деятельностью. Нанесенный УГТУ ущерб оценен в 58 млн рублей - более 56 млн рублей выплачено подконтрольным лицам в качестве дивидендов, на 1,9 млн рублей была занижена при продаже действительная стоимость доли в уставном капитале.

Кроме того, по версии следствия, которое провело следственное управление СК РФ по региону совместно с управлением ФСБ России по Коми, в 2012-2013 годах ректор получил от генерального директора и акционера одного из юридических лиц, которое по договору с УГТУ выполняло строительные работы, взятку в 8,5 млн рублей за приемку работ и своевременную оплату. Ректор вину не признал, заявив, что его оговорили. В сентябре 2022 года Верховный суд Коми учел множественные награды и престарелый возраст экс-ректора и сократил срок лишения свободы вдвое - с девяти лет строгого режима до четыре лет и трех месяцев строгого режима.