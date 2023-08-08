8 августа, 13:29

В Уфе в ДТП пострадали пять человек

Участники аварии, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницу

УФА, 8 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения фургона Ford Transit и LADA Largus в Уфе. Они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по городу.

"По предварительным данным, 36-летний водитель автомашины Ford Transit, следуя по Оренбургскому тракту, в районе Металлобазы допустил столкновение с автомашиной LADA Largus, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии пять пассажиров отечественного автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу", - сказано в сообщении. 

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