В оперштабе рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани подростков

Одного из них готовят к переводу в детскую краевую клиническую больницу, подросток находится в тяжелом состоянии

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Одному из пострадавших в ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края подростков назначено амбулаторное лечение, состояние второго медики оценивают как стабильно тяжелое, его готовят к переводу в детскую краевую клиническую больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По информации регионального министерства здравоохранения, один из пациентов лечение получает амбулаторно. Состояние второго стабильно тяжелое, сейчас его готовят к переводу в детскую краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Накануне в Брюховецком районе Краснодарского края в ДТП попала детская футбольная команда из станицы Каневской, направлявшаяся на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. Один из подростков погиб, еще двое были доставлены в медицинские учреждения с травмами.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, задержан подозреваемый. По предварительной версии, 46-летний фигурант, управляя грузовым автомобилем, двигался в сторону города Ейска по автодороге Краснодар - Ейск. В районе станицы Брюховецкой он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ, перевозившим детей.