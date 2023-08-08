В Риме около 60 человек обратились за медпомощью во время концерта Трэвиса Скотта

По сведениям агентства ANSA, кто-то из посетителей предположительно распылил содержимое перцового баллончика

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Как минимум 60 человек обратились за медицинской помощью во время концерта американского рэпера Трэвиса Скотта в Риме. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, кто-то из посетителей предположительно распылил содержимое перцового баллончика. Пострадавшие жаловались на жжение в глазах и в горле. Полиция ведет расследование инцидента.

Как указывает телеканал Rai News 24, концерт, который прошел в понедельник вечером на территории древнего римского ипподрома Чирко Массимо (Большого цирка), посетили более 60 тыс. человек.