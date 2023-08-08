8 августа, 13:17

На Урале суд заключил под стражу подростка, обвиняемого в убийстве 17-летней подруги

По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, убийство могло произойти из-за ревности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд Екатеринбурга на два месяца заключил под стражу подростка, обвиняемого в убийстве 17-летней подруги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Избрать несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказали там.

Вечером 6 августа в квартире в микрорайоне Сортировочный обнаружили тело 17-летней девушки. Позднее сотрудники задержали 15-летнего местного жителя. В пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области сообщили, что он сознался в убийстве и написал явку с повинной. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

По данным пресс-секретаря регионального ГУ МВД Валерия Горелых, возможной причиной убийства могла стать ревность. 

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РоссияСвердловская область
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