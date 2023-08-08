Суд арестовал водителя, в пьяном виде сбившего насмерть ребенка в Москве

Обвиняемый признал вину частично

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Суд на два месяца заключил под стражу водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть ребенка на севере Москвы 6 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 октября", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 августа пьяный водитель "Шкоды" сбил семилетнего ребенка на Кронштадском бульваре в Москве. От полученных повреждений мальчик умер в автомобиле скорой помощи, а виновник аварии скрылся с места происшествия. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Вину он признал частично, показав, что ехал на зеленый сигнал светофора, а алкоголь употребил уже после дорожной аварии. Место ДТП он покинул, поскольку испугался", - добавили в пресс-службе.

В судебном заседании обвиняемый просил избрать ему домашний арест.