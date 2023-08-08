8 августа, 13:21

СМИ: пожар на юге Португалии уничтожил 7 тыс. га леса

Лесной пожар в Португалии
© ТАСС/ Reuters

По данным газеты Publico, возгорание началось 5 августа

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Пожар в районе муниципалитета Одемира на юге Португалии уже уничтожил около 7 тыс. га леса. Об этом сообщила газета Publico.

По ее данным, возгорание началось 5 августа. Из соображений безопасности были эвакуированы более 1,4 тыс. человек. В борьбе с огнем задействованы около 1 тыс. пожарных, а также воздушная техника.

Десятки лесных пожаров также бушуют в других частях республики. В их тушении принимают участие сотни человек. Из-за возгораний помощь была оказана 55 жителям, 12 из которых доставлены в больницы.

Тушение пожаров осложняется сильной жарой, установившейся в Португалии. Так, в понедельник в муниципалитете Сантарен температура достигла 46,4 градуса, что является рекордом в стране для нынешнего года. 

Теги:
Португалия
© Информационное агентство ТАСС
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