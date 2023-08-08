Что известно о взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Советском районе Астрахани. Огонь охватил четыре квартиры общей площадью 90 кв. м, впоследствии возгорание ликвидировали. В результате ЧП два человека погибли, еще 10 пострадали.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Что случилось
- Сообщение о возгорании четырех квартир в Советском районе Астрахани на улице Адмирала Нахимова, дом №38, поступило в МЧС в 12:48 (11:48 мск).
- Пожар возник в результате взрыва бытового газа, сообщили ТАСС в экстренных службах.
- Огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 кв. м. В одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы.
- 7 человек были спасены сотрудниками МЧС, около 70 выбрались из дома самостоятельно.
- На месте от МЧС задействовали 7 единиц техники и 19 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 1 единица техники и 4 человека личного состава.
- Пожар потушили.
Жертвы и пострадавшие
- Два человека погибли в результате взрыва газа, сообщили в Министерстве здравоохранения Астраханской области.
- 10 человек пострадали, среди них нет несовершеннолетних. Двух человек доставили в больницу, восьмерым оказали помощь на месте. Как уточнил заведующий ожоговым отделением Александро-Мариинской областной клинической больницы Александр Самсонов, состояние госпитализированных оценивается как тяжелое.
- В ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы доставили двух пострадавших - мужчину и женщину. У них ожоги верхних дыхательных путей. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Реакция властей
- Пункт временного размещения организовали в школе №74 для жителей дома, где взорвался газ. Также создали оперативный штаб. На месте по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина работает вице-губернатор Павел Паутов.
- Глава Астрахани Олег Полумордвинов, который находится на месте происшествия, сообщил, что на срочном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками технических служб сегодня рассмотрели возможность эксплуатации пострадавших квартир и дома в целом.
- Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области, ведомством организована проверка обстоятельств случившегося, на место происшествия выехал исполняющий обязанность прокурора региона Ростилав Гладышев.
- Следственными органами СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
- На месте ЧП ввели локальный режим ЧС.
Предыдущие ЧП
- 4 августа взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Канске, в результате ЧП пострадали 14 человек. Взрыв, по предварительным данным, произошел при выполнении работ по замене трубопровода.