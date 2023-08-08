Что известно о взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Советском районе Астрахани. Огонь охватил четыре квартиры общей площадью 90 кв. м, впоследствии возгорание ликвидировали. В результате ЧП два человека погибли, еще 10 пострадали.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что случилось

Сообщение о возгорании четырех квартир в Советском районе Астрахани на улице Адмирала Нахимова, дом №38, поступило в МЧС в 12:48 (11:48 мск).

Пожар возник в результате взрыва бытового газа, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 кв. м. В одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы.

7 человек были спасены сотрудниками МЧС, около 70 выбрались из дома самостоятельно.

На месте от МЧС задействовали 7 единиц техники и 19 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Пожар потушили.

Жертвы и пострадавшие

Два человека погибли в результате взрыва газа, сообщили в Министерстве здравоохранения Астраханской области.

10 человек пострадали, среди них нет несовершеннолетних. Двух человек доставили в больницу, восьмерым оказали помощь на месте. Как уточнил заведующий ожоговым отделением Александро-Мариинской областной клинической больницы Александр Самсонов, состояние госпитализированных оценивается как тяжелое.

В ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы доставили двух пострадавших - мужчину и женщину. У них ожоги верхних дыхательных путей. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Реакция властей

Пункт временного размещения организовали в школе №74 для жителей дома, где взорвался газ. Также создали оперативный штаб. На месте по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина работает вице-губернатор Павел Паутов.

Глава Астрахани Олег Полумордвинов, который находится на месте происшествия, сообщил, что на срочном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками технических служб сегодня рассмотрели возможность эксплуатации пострадавших квартир и дома в целом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области, ведомством организована проверка обстоятельств случившегося, на место происшествия выехал исполняющий обязанность прокурора региона Ростилав Гладышев.

Следственными органами СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

На месте ЧП ввели локальный режим ЧС.

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