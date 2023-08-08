Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на предприятии

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 4 150 кв. м

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировали на предприятии по производству акриловых ванн в поселке Гигант Ковровского района Владимирской области, ранее оно было локализовано на площади 4,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 16:13 мск на пожаре в поселке Гигант Ковровского района ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в здании по производству акриловых ванн, расположенном на улице Первомайской в поселке Гигант, поступила в МЧС в 10:38 мск. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 4 150 кв. м. К тушению привлечено 79 человек и 30 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, были эвакуированы более 200 человек. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов добавил, что в результате пожара сгорело два производственных здания капитальной постройки и два складских помещения по производству деревянных конструкций и по переработке акриловых ванн. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети. По факту возгорания прокуратурой Владимирской области организована проверка.