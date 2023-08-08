В Харьковской области сообщили об обстрелах ВСУ подконтрольных РФ поселков

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что украинские военнослужащие ведут обстрел кассетными боеприпасами

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украинские войска последние недели обстреливают подконтрольные России поселки в Харьковской области кассетными боеприпасами, заявил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Сотрудники нашей администрации находятся постоянно на территории. Лично убедился в обстановке. Посетил несколько населенных пунктов. Могу сказать, что обстрелы не прекращаются ни на минуту. Более того, они усилились. Последние пару недель мы наблюдаем, как с украинской стороны по нашим поселкам прилетают кассетные боеприпасы, также снаряды, преимущественно иностранного образца. Все это наносит вред, конечно, мирному населению и гражданской инфраструктуре", - сказал он.

По его словам, активность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с занятием российскими силами более выгодных позиций, в том числе у поселка Ольшана.

Как заявил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, штурмовые отряды группировки "Запад" заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

"И мы понимаем, чем вызвана эта активность в беспрерывности обстрелов и даже какая-то их беспорядочность. ВСУ боятся. Наши бойцы продавливают их позиции и гонят нацистов вглубь Харьковской области. Российские военнослужащие заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана. В целом линия фронта продвинулась на несколько километров в нашу пользу", - сказал Ганчев. По его словам, на сегодняшний день те населенные пункты, которые считались серой зоной, перешли под полный контроль сил РФ. Ганчев добавил, что "определенные успехи есть, но обстановка по-прежнему сложная".

Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ контролируют 29 населенных пунктов в Харьковской области. По его словам, сотрудники военно-гражданской администрации из-за обстрелов со стороны ВСУ могут работать только в 17 из 29 населенных пунктов. Как уточнял глава администрации, люди, проживающие там, находятся на обеспечении военнослужащих. Сотрудники ВГА также поддерживают с ними связь и стараются помогать.