СБУ задержала депутата Рады от партии Зеленского при получении взятки в $85 тыс.

По информации издания "Украинская правда", речь идет об Анатолии Гунько

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" во время получения взятки в размере $85 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба безопасности совместно с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС) разоблачила действующего народного депутата Украины в масштабной коррупции. Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" при получении им первой части неправомерной выгоды в размере $85 тыс.", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Фамилия депутата не раскрывается, но, по информации издания "Украинская правда", речь идет об Анатолии Гунько.

По данным следствия, подозреваемый обещал бизнесмену предоставить для возделывания государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины. В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о предъявлении обвинений депутату и двум его сообщникам, отметили в СБУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы.