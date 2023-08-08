В Краснодаре на открытой территории загорелся мусор

В ГУ МЧС по региону зафиксировали два очага по 450 кв. м, угрозы распространения огня нет

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Возгорание мусора произошло в Краснодаре на открытой территории, зафиксированы два очага по 450 кв. м каждый, ведется тушение. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре, по адресу: г. Краснодар, р-н ул. Новороссийская. В 15:07 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание мусора на открытой территории, 2 очага возгорания по 450 кв. м каждый", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня нет, в ликвидации последствий задействованы 12 человек личного состава 3 единицы техники.