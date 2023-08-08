В Китае сообщили о серьезной ситуации с наводнениями на севере и северо-востоке страны

Предупреждение об опасности наводнений второй степени действует в мегаполисе Тяньцзинь и провинции Хэбэй (Северный Китай), предупреждение третьей степени - в Пекине, провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай)

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Наводнения в бассейне реки Хайхэ (Северный Китай) привели к серьезным потерям, усиливается угроза наводнений на реке Сунгари (главный приток Амура) и ее притоках. Такие выводы были сделаны на селекторном совещании Главного государственного управления по предотвращению стихийных бедствий, министерства по чрезвычайным ситуациям КНР и других ведомств.

"Некоторые участки Сунгари могут выйти из берегов, в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян усиливается борьба с наводнениями", - отмечалось на совещании, о котором сообщает агентство Xinhua.

Следующий надвигающийся на Китай тайфун, "Канун", как считают специалисты Метеорологической службы Китая, "может затронуть северо-восточный регион и принести обильные осадки, а ситуация с предотвращением наводнений и ликвидацией последствий стихийных бедствий по-прежнему не вызывает оптимизма".

На совещании была отмечена слабая организация работы по предотвращению наводнений на северо-востоке страны.

"Мы должны уделять особое внимание мониторингу и раннему предупреждению, оперативно и решительно эвакуировать людей, которым угрожает опасность; мы должны ускорить ремонт объектов, поврежденных водой, и сделать все возможное для предотвращения наводнений", - говорилось на совещании.

Как сообщило Главное государственное управление по предотвращению стихийных бедствий, предупреждение об опасности наводнений второй степени действует в мегаполисе Тяньцзинь и провинции Хэбэй (Северный Китай), предупреждение третьей степени - в Пекине, провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай).