8 августа, 14:42
Военная операция на Украине

В Курской области ребенок получил травмы при падении дрона ВСУ на территорию монастыря

Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу

КУРСК, 8 августа. /ТАСС/. Ребенок получил осколочные ранения при падении украинского дрона-камикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ребенку оказали необходимую помощь на месте, после чего доставили в центральную районную больницу для осмотра. Как отметил глава региона, "иная информация, распространяемая в некоторых федеральных Telegram-каналах, не соответствует действительности". 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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