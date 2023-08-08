В Курской области ребенок получил травмы при падении дрона ВСУ на территорию монастыря

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу

КУРСК, 8 августа. /ТАСС/. Ребенок получил осколочные ранения при падении украинского дрона-камикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ребенку оказали необходимую помощь на месте, после чего доставили в центральную районную больницу для осмотра. Как отметил глава региона, "иная информация, распространяемая в некоторых федеральных Telegram-каналах, не соответствует действительности".