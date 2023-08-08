8 августа, 14:47

Один из пострадавших от урагана в Смоленской области детей находится в тяжелом состоянии

Его перевели в Федеральный центр травматологии для операции, сообщил врио губернатора региона

ТАСС, 8 августа. Один из троих детей, пострадавших в результате урагана, пришедшего накануне в Смоленскую область, находится в тяжелом состоянии, во вторник его перевели в Федеральный центр травматологии для операции, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

"Мальчик из Рославля в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Смоленской областной клинической больницы. Сегодня он переведен в Федеральный центр травматологии, где будет прооперирован. Продолжим следить за его состоянием и оказывать всю необходимую помощь", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Еще двое детей, пострадавших накануне из-за шквалистого ураганного ветра, после осмотра врачей отпустили домой.

Более 45 тыс. человек, проживающих в 18 муниципальных образованиях Смоленской области, остались без электроснабжения в результате прошедшего накануне урагана. Непогода привела к падению 190 деревьев, повреждению 21 автомобиля. 

Теги:
РоссияСмоленская областьАнохин, Василий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация