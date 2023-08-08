В Калининграде оператора связи оштрафовали за пропуск звонков мошенников из-за рубежа

Суд постановил взыскать с ООО "Оранж Бизнес Сервисес" 600 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Оператора сотовой связи в Калининградской области оштрафовали по постановлению прокурора на 600 тыс. рублей за пропуск в свою сеть мошеннических звонков из-за рубежа с подменным российским телефонным номером. Об этом сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"По данному факту прокурор города [Калининграда] возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). По результатам его рассмотрения оператор связи привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, калининградская прокуратура в ходе проверки установила, что оператор сотовой связи "допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номером российской системы нумерации". Этот подменный номер использовался "при совершении дистанционного мошенничества путем обмана граждан".

В прокуратуре Калининградской области ТАСС уточнили, что нарушения допустил московский оператор, ООО "Оранж Бизнес Сервисес".